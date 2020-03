Huawei a publié aujourd’hui son rapport annuel de 2019, qui témoigne d’une solide performance commerciale. En 2019, le chiffre d’affaires mondial de la société s’élève à 858,8 milliards CNY, en hausse de 19,1% d’une année sur l’autre; son bénéfice net a atteint 62,7 milliards CNY; et ses flux de trésorerie liés à ses activités ont atteint 91,4 milliards CNY, soit une augmentation de 22,4% d’une année sur l’autre.

Dans le cadre d’un investissement continu à long terme dans l’innovation technologique et la recherche, Huawei a réinvesti 15,3% de son chiffre d’affaires de 2019 dans la R&D, soit 131,7 milliards CNY. Ses dépenses totales en R&D au cours de la dernière décennie dépassent désormais 600 milliards CNY.

«L’année 2019 a été une année extraordinaire pour Huawei», a déclaré Eric Xu, président en rotation de Huawei. «Malgré une énorme pression extérieure, notre équipe est solidaire dans son effort de créer de la valeur pour nos clients. Nous avons travaillé dur pour gagner le respect et la confiance de nos clients, ainsi que ceux de nos partenaires à travers le monde. Nos activités restent stables».

En 2019, Huawei Carrier Business Group (l’unité des activités opérateurs) était le leader dans le déploiement commercial des réseaux 5G. Pour favoriser l’utilisation commerciale et promouvoir de nouvelles innovations dans les applications 5G, la société a créé des centres d’innovation conjoint de 5G avec des opérateurs du monde entier.

Huawei s’efforce d’offrir une connectivité mobile à un plus grand nombre de personnes, en particulier à celles des communautés mal desservies. Ses solutions de station de base RuralStar sont désormais présentes dans plus de 50 pays et régions pour connecter plus de 40 millions de personnes vivant dans des zones reculées.

En 2019, le chiffre d’affaires des activités opérateurs de Huawei a atteint 296,7 milliards CNY, ce qui correspond à une hausse de 3,8% par rapport à l’année précédente.

L’unité des activités d’entreprise de Huawei continue de soutenir la transformation numérique des clients dans tous les secteurs tout en jetant les bases du monde numérique.

À l’échelle mondiale, plus de 700 villes et 228 sociétés de Fortune Global 500 ont choisi Huawei comme partenaire de transformation numérique. En 2019, Huawei a annoncé sa stratégie pour le domaine de calcul dans le but de cultiver un sol fertile sur lequel prospère le monde intelligent.

Dans le cadre de cette stratégie, la société a lancé le processeur d’IA le plus rapide au monde, l’Ascend 910, et le cluster de formation à l’IA Atlas 900. En 2019, le chiffre d’affaires des activités d’entreprise de Huawei s’élève à 89,7 milliards CNY, soit une croissance de 8,6% par rapport à l’année précédente.

Les activités consommateurs de Huawei continuent de connaître une forte croissance, avec un total de 240 millions de smartphones expédiés tout au long de l’année. La société fait état de nouveaux progrès dans le développement de l’écosystème Seamless AI Life pour tous les scénarios et appareils, y compris les ordinateurs personnels, les tablettes, les accessoires électroniques et les écrans intelligents.

En 2019, le chiffre d’affaires des activités consommateurs de Huawei a atteint 467,3 milliards CNY, en hausse de 34% d’une année sur l’autre.

«L’environnement extérieur ne fera que se compliquer à l’avenir», a averti Xu. «Nous devons continuer à améliorer la compétitivité de nos produits et services, promouvoir l’innovation ouverte et créer une plus grande valeur pour nos clients et la société dans son ensemble. C’est la seule façon dont nous pouvons saisir les opportunités historiques présentées par la transformation numérique et intelligente de l’industrie et maintenir une croissance robuste à long terme.»

À propos de Huawei

Fondé en 1987, Huawei est l’un des principaux fournisseurs mondiaux d’infrastructures de technologies de l’information et des communications (TIC) et d’appareils intelligents. Nous nous engageons à apporter le numérique à chaque personne, chaque foyer et chaque organisation pour un monde intelligent parfaitement connecté. Le portefeuille complet de produits, solutions et services de Huawei est à la fois compétitif et sécurisé. Grâce à une collaboration ouverte avec les partenaires de l’écosystème, nous créons de la valeur durable pour nos clients. Nous travaillons pour libérer le potentiel humain, enrichir la vie familiale et inspirer l’innovation dans les organisations de toutes formes et tailles. Chez Huawei, les besoins des clients sont au cœur de nos innovations. Nous investissons massivement dans la recherche fondamentale, en nous concentrant sur les percées technologiques qui font avancer le monde. Nous comptons près de 194,000 employés et nous opérons dans plus de 170 pays et régions, au service de plus de trois milliards de personnes dans le monde. Fondée en 1987, Huawei est une entreprise privée détenue à 100% par ses employés. Pour plus d’informations, veuillez visiter le site officiel de Huawei à https://www.huawei.com/en/.