Lors d’un entretien, mardi 31 mars 2020 au bureau du Parlement, entre le président de l’Assemblée des représentants du peuple, Rached Kheriji Ghannouchi, et le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi, l’accent a été mis sur la nécessité de coordonner les efforts entre toutes les parties afin de pouvoir surmonter la crise sanitaire qui prévaut dans le pays en raison de la propagation du nouveau coronavirus.

Selon un communiqué publié sur la page officielle de l’ARP, Ghannouchi et Taboubi ont appelé à la solidarité et à l’union nationale, soulignant l’urgence de garantir tous les besoins vitaux des citoyens notamment les plus démunis, et l’importance de lutter contre la spéculation.

En outre, l’accent a été mis sur le rôle important des composantes de la société civile dans l’appui des efforts de l’Etat visant à surmonter la crise et à lutter contre la pandémie du COVID-19.

Les deux hommes ont salué les efforts colossaux consentis par les cadres médicaux et paramédicaux dans la lutte contre le coronavirus et par les forces sécuritaires et militaires qui œuvrent à assurer l’application du confinement général et du couvre-feu.

Ainsi, Ghannouchi a mis l’accent sur l’importance d’adresser des messages positifs au peuple tunisien en évitant les tergiversations dans cette période difficile et en manifestant l’union et la solidarité entre toutes les forces nationales pour l’intérêt du pays.

Il a également salué toutes les initiatives lancées par l’UGTT pour renforcer l’union nationale et protéger les travailleurs et les personnes démunies.

Quand à Taboubi, il a affirmé que la conjoncture actuelle impose que chaque partie doit jouer pleinement son rôle et ce, dans le cadre de la complémentarité et de l’union nationale soulignant la disposition de l’UGTT à traiter positivement avec toutes les parties.

Dans ce contexte, le SG de la centrale ouvrière a rappelé la position du bureau exécutif de son organisation qui appelle à la délégation par l’ARP au chef du gouvernement la promulgation des décrets-lois afin de mettre en œuvre des mesures urgentes liées au système de santé, aux besoins vitaux des Tunisiens, à la protection des personnes démunies et la préservation des postes d’emplois.