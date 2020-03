A propos de la pandémie évidente qui frappe, donc, tous les pays du monde, le président brésilien, Jair Bolsonaro, refuse de prendre les mesures nécessaires anti-propagation: masques et confinement.

Pourquoi ce refus? Tenez-vous bien: le Bolsonaro, contre tous les experts du monde notamment de l’OMS, considère que “le coronavirus n’est qu’une petite grippe”. Heureusement que son gouvernement semble plus raisonnable, qui a déjà instauré quelques “mesures de sécurité pour éviter la propagation du virus”, comme l’écrivent nos confrères de France 24.

La chaîne publique française ajoute: “Depuis le début de la crise sanitaire, Jair Bolsonaro ne semble pas prendre la situation au sérieux. Lundi 30 mars, les principales personnalités politiques de la gauche brésilienne ont demandé sa démission”.

Le Covid-19 ferait plus de mal au porte-monnaie qu’à la santé du pays

Preuve de l’inconscience voire de la follie dont fait preuve le président brésilien: il s’est offert un bain de foule, dimanche 29 mars 2020 dans les rues de la capitale brésilienne, Brazilia, sans masque, selon France 24.

Bolsonaro assure vouloir encourager les gens à continuer de travailler: “Ce que j’ai pu discuter avec les gens, c’est qu’ils veulent travailler. Ce que je dis depuis le début, c’est : faisons attention, les plus de 65 ans restent à la maison”.

Jai Bolsonaro estime que la santé du pays pâtirait moins des effets du virus que le porte-monnaie, et que, par conséquent, en dépit de l’épidémie,”le Brésil ne peut pas s’arrêter”, avec une vidéo à l’appui. Autrement dit, il est farouchement contre le confinement, même partiel, de la population.

Maintenant, il ne reste plus qu’à souhaiter aux Brésiliens de ne pas connaître le même sort que les Anglais et les Américains où, respectivement Boris Johnson et Donald Trump avaient adopté la même attitude avant d’être rattrapés par la réalité.

Conséquence: les Etats-Unis sont devenus le pays ayant le plus grand nombre de contaminés et pourrait même compter le plus grand nombre de morts.

TB