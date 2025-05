Sept entreprises tunisiennes exerçant principalement dans la production d’huile d’olive conditionnée et de dattes participent à la 39ème édition du salon des produits agroalimentaires “APAS Show” qui se déroule du 12 au 15 mai courant, à Sao Paulo, au Brésil.

Cette participation est organisée par le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) organise, en collaboration avec l’ambassade de Tunisie au Brésil et la Chambre de Commerce Arabo-Brésilienne.

Elle a pour objectif de consolider la position de ces produits stratégiques sur le marché brésilien et plus largement en Amérique du Sud, indique le Cepex.

Avec près de 850 exposants et plus de 73 000 visiteurs professionnels venant de 200 pays, le salon APAS Show représente “une porte d’entrée idéale pour promouvoir les produits tunisiens et développer des partenariats commerciaux avec les professionnels du secteur dans toute l’Amérique latine”, souligne-t-il.

Selon le Cepex, les importations brésiliennes de ces deux produits connaissent en effet une croissance significative dont bénéficient les exportateurs tunisiens déjà présents sur ce marché.

La Tunisie est le premier fournisseur de dattes du Brésil avec un chiffre d’affaires atteignant 6,5 millions de dollars en 2024, représentant 70% du marché et enregistrant une croissance substantielle de 124% entre 2023 et 2024, renseigne-t-il.

Dans la même dynamique, les importations brésiliennes d’huile d’olive ont augmenté de 18% en 2024 par rapport à l’année précédente, passant de 589 à 695 millions de dollars.

La Tunisie se positionne comme cinquième fournisseur avec environ 20 millions de dollars, enregistrant ainsi une évolution remarquable de 119% sur les deux dernières années.

Le gouvernement brésilien avait décrété, en mars dernier, l’exonération tarifaire sur l’importation d’huile d’olive extra vierge pour répondre à une demande locale en forte croissance et réguler les quantités et les prix.

Cette mesure constitue une opportunité pour nos entreprises de renforcer leur présence et gagner des parts de marché supplémentaires.