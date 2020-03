Face à la situation de confinement général que connaît le pays à la suite de la pandémie du Covid 19, l’équipe du festival Gabes Cinema Fen confirme la transformation de sa deuxième édition en une édition numérique organisée du 03 au 11 avril 2020 sous le slogan “Chouf Online”.

Cette décision émane d’une volonté de l’équipe d’assurer la continuité du festival et, dans le même temps, d’œuvrer au confinement de la population dans des conditions favorisant leur épanouissement dans les arts et la culture.

Le public de la ville de Gabès et d’ailleurs pourra durant 9 jours s’ouvrir au cinéma et à l’art vidéo (Fen).

Dans le cinéma, une programmation riche est prévue, offrant une sélection de quarante films, des plus marquants de l’année, répartis sur une section compétitive de longs-métrages fictions et documentaires ainsi qu’une section compétitive de courts-métrages fictions et documentaires, regroupant toutes deux des films du monde arabe, tandis que la rubrique ” Hors compétition ” fera la part belle aux Cinémas du Monde.

Une section spéciale appelée Ciné-Terre et menée en partenariat avec le festival italien Strano Film Festival, présentera une série de courts-métrages ayant pour thème ” La terre “, ainsi qu’une section de courts-métrages tunisiens.

Dans l’art vidéo, un médium d’expression artistique né dans les années 60 aux USA, Gabes Cinema Fen ne sera pas en reste. El Kazma, la section Art vidéo du festival, portant le nom d’un bunker (casemate) de la 2e guerre mondiale installée sur la plage de Gabès, présentera douze artistes, six tunisiens et six internationaux.

Parmi les vidéos sélectionnées par Paul Ardenne, commissaire de l’exposition, huit sont des premières tunisiennes, dont une internationale. El Kazma se veut un poste d’observation de la création contemporaine du monde, sans thématique prédéfinie, ni orientation particulière.

Gabes Cinema Fen se déclinera sur l’ensemble du territoire tunisien, gratuitement, via le lien www.gabescinemafen.com sur la plateforme Artify, selon un programme qui sera publié très prochainement.

En ce qui concerne la réalité virtuelle et les diverses activités du festival, telles que les formations, panels, workshops et performances artistiques, elles seront maintenues et réparties dans les mois suivant la programmation digitale.

L’équipe Gabès Cinema Fen entend reprendre son format régulier lors de la troisième session, soulignant sa vocation à soutenir la scène culturelle de Gabès et du Sud tunisien, et à favoriser par la même les rencontres et échanges autour des arts visuels et de leurs problématiques.