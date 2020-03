L’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP) a convenu avec les autorités compétentes d’annuler la mesure d’obtenir des autorisations et de se contenter de montrer la carte d’adhésion aux structures de l’UTAP, permettant aux agriculteurs et marins-pêcheurs de se déplacer pour poursuivre leurs activités et commercialiser leurs produits sur le marché à l’effet d’éviter l’encombrement.

Selon un communiqué publié dimanche, l’Organisation agricole a appelé toutes ses structures locales à assurer des séances de permanence afin de solutionner les différents problèmes rencontrés.