“Je suis contre le projet de loi d’application de l’article 70 de la constitution même dans les circonstances actuelles.

Il s’agit d’une violence qu’on fait à notre démocratie balbutiante.

L’ARP peut fonctionner à distance.

Depuis 10 ans, on a gagné et la démocratie et la liberté, mais on a beaucoup perdu sur d’autres plans.

Si on nous enlève ceci ou on y touche par des décrets présidentiels et non par les présentants du peuple, en arguant des circonstances particulières causées par l’épidémie, alors la situation qui prévalait avant le 14 janvier 2011 serait meilleure sur les autres plans, sécurité, économie, environnement…

Tout ça pour ça ?

Voilà c’est dit pour l’histoire.

Walakom sadid anandhar.”