Les fortes relations de fraternité et d’entraide entre la Tunisie et l’Algérie ainsi que les efforts communs visant à lutter contre le nouveau coronavirus et limiter ses répercussions sanitaires et économiques, ont été au cœur de l’entretien téléphonique, jeudi, des ministres tunisien et algérien des Affaires étrangères, Noureddine Erray et Sabri Boukadoum.

L’entretien a également porté sur ” le rapatriement des Tunisiens non résidents, en Algérie “, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Dans une déclaration accordée mercredi à la TAP, Bouraoui Limam, directeur de l’information et de la communication au ministère des Affaires étrangères, a fait savoir que les autorités tunisiennes ont réussi à rapatrier 7 270 Tunisiens depuis le 14 mars.

Il a assuré, dans ce sens, que le département poursuit ses efforts pour rapatrier le maximum de Tunisiens, non-résidents à l’étranger et bloqués dans plusieurs pays, et ce dans les plus brefs délais.

Concernant les 120 Tunisiens bloqués en Algérie dans la région de Tebessa, Limam a indiqué que les difficultés relatives aux autorisations, côté algérien, seront surmontées pour permettre leur rapatriement et leur placement en isolement sanitaire.

Le Président de la république, Kaïs Saïed, avait eu, lundi, un entretien téléphonique avec son homologue algérien Abdelmajid Tebboune dans lequel ils ont évoqué “les différentes mesures prises entre les deux pays et leur efficacité à limiter la propagation du nouveau coronavirus “.

La coordination permanente entre les deux pays dans tous les secteurs dont le transport des marchandises et le rapatriement des citoyens tunisiens et algériens encore bloqués dans certains pays, a également été à l’examen.