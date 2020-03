Afin de faire face à la propagation du Covid-19 dans le pays, des associations et des ONG tunisiennes appellent, dans un communiqué rendu public jeudi 26 mars 2020 à la constitution d’un Haut Conseil scientifique.

La création d’un Haut Conseil scientifique permettra d’éclaircir et d’appuyer les grandes décisions du gouvernement pendant la crise et au cours de l’après-crise qu’il faut préparer d’ores et déjà et qu’il faudra gérer, affirme la même source.

Travaillant dans la transparence et l’autonomie totales, en tenant compte des moyens disponibles et mobilisables, le Haut Conseil scientifique indiquera aux décideurs ce qu’il faut faire, du seul point de vue scientifique et rassurera par là même occasion l’opinion publique, explique le communiqué.

Les signataires du communiqué rappelle que face à l’évolution de la situation, il serait plus efficace de s’appuyer sur une haute autorité scientifique à savoir un Haut Conseil scientifique, qui donnera régulièrement son avis sur l’évolution de la pandémie et préconisera les mesures appropriées à chaque étape. Pour lutter contre la propagation de cette pandémie il est impérative de donner la parole aux scientifique, souligne la même source.

Les organisations signataires

Association des femmes tunisiennes pour la recherche sur le développement

Association Perspectives el Amel tounsi

Association tunisienne de défense des libertés individuelles

Association tunisienne de défense des valeurs universitaires

Association tunisienne des femmes démocrates

Association tunisienne d’histoire et d’éducation à la citoyenneté

Association Vigilance pour la démocratie et l’Etat civique

Centre de Tunis pour la liberté de la presse

Coalition tunisienne pour l’abolition de la peine de mort

Comité pour le respect des libertés et des droits de l’Homme en Tunisie

Fondation Ahmed Tlili pour la culture démocratique

Ligue tunisienne des droits de l’Homme

Observatoire national pour la défense du caractère civil de l’Etat

Organisation contre la torture en Tunisie

Réseau Doustourna

Syndicat national des journalistes tunisiens.