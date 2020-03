Selon un article publié par le site web centre-presse.fr, les jeunes, notamment les lycéens et les collégiens, se méfient certes des réseaux sociaux, mais ils les consultent tout de même. Cependant, lorsqu’ils cherchent quelque chose de fiable, ils font recours aux médias reconnus.

Pour en arriver à cette conclusion, le centre a interrogé plusieurs lycéens français sur leurs sources d’information, comment ils s’informent, où ils s’informent sur le coronavirus.

C’est le cas par exemple de Melissa, 17 ans: « On parle énormément du coronavirus dans les médias ces derniers mois… Mais ce n’est pas toujours facile de démêler le vrai du faux! J’essaie, bien sûr, de ne pas trop écouter ce qui se dit sur ces plateformes victimes des “infox”. J’accorde une simple lecture aux informations qui m’intéressent le moins et, pour celles qui attirent ma curiosité, je prends plus de recul en me renseignant sur plusieurs journaux numériques, ainsi que sur des chaînes télévisées d’informations. Je me rends sur des sites plus sérieux et plus fiables, comme Le Monde et Les Échos, le plus souvent possible. Faciles d’accès, il est simple de se tenir au courant des nouvelles du monde entier!».

De son côté, Elias (15 ans), affirme regarder le plus souvent France Info, consulter Internet (Google Actualités) et les journaux papier (Courrier International). “Tous ces médias sont fiables, car ils relaient souvent des informations vérifiées et auxquelles on peut croire”.

Démarche presque identique pour Noah: « Si un sujet m’intrigue et m’intéresse, alors je fonce me renseigner auprès de plateformes fiables. Par exemple, le journal Le Monde offre un large panel de sujets traités d’une manière assez objective, puisque les orientations politiques exprimées sont le plus souvent neutres. Pour éviter de tomber dans les infox, rien de plus simple… Il suffit de ne pas prendre pour argent comptant ce qui se dit sur les réseaux sociaux, et toujours vérifier sur des sites spécialisés. Il faut croiser les sources avec l’objectif de comprendre l’information dans sa globalité, s’intéresser à ses tenants autant qu’à ses aboutissants ».

Yasmine, 18 ans, semble convaincue de l’utilité des médias: « Pour nous les jeunes, les médias sont très importants pour nous connecter avec nos amis virtuels et aussi comme sources d’information. Le réseau social le plus utilisé est sûrement Snapchat, mais personnellement je préfère Instagram, car j’y trouve la plupart de mes amis… Par contre, il faut être très attentif aux informations, parce qu’elles peuvent être fausses et idéalisées, juste pour capter l’attention du lecteur et pour le pousser aussi à mettre des likes. Il faut d’abord voir quel genre de page a posté (ironique, satirique, sérieuse). Si j’ai encore des doutes, je contrôle sur le site internet d’une presse fiable et à qui on peut donner notre confiance».

Toutefois, ils estiment que “l’instantanéité de certaines chaînes vient bien souvent appauvrir l’information, pourtant si noble à l’origine”. Mais là, pour le moment il n’y a pas d’autre solution.

Tout ceci montre en tout cas que la plupart des jeunes ne sont pas si naïfs qu’on pourraient le croire quand il s’agit de trouver de l’information fiable. A nous les médias -électronique, papier, radio, télévision- à faire en sorte que les lecteurs en général aient confiance en nous.

Alors soyons le plus possible fiables, professionnels. Et c’est ce que font certains d’entre nous en Tunisie, mais ce n’est malheureusement pas encore la majorité.

TB