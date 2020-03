L’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de ‘artisanat (UTICA) vient de mettre à la disposition des entreprises, de l’ensemble des secteurs économiques, une plateforme numérique dédiée à la réception de différentes réclamations et interrogations, émises par les chefs d’entreprise, durant cette période délicate de confinement et de lutte contre le coronavirus.

L’UTICA rassure, dans un communiqué, qu’elle prendra en charge ces réclamations et interrogations, et qu’elle veillera à les transmettre aux autorités publiques concernées, afin de trouver des solutions adéquates.

L’adresse hypertexte de la plateforme est :

https://forms.gle/H6McZhLn2ubNZE2D7