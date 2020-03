L’Association Professionnelle Tunisienne des Banques et Etablissements Financiers, en accord avec ses adhérents et la Banque Centrale de Tunisie informe l’ensemble de ses clients que le fonctionnement du secteur bancaire, celui du leasing et du factoring continuera d’être assuré normalement durant la période de confinement général.

Ainsi, les agences continuent de travailler d’une manière tout à fait normale avec, bien sûr, une observation stricte de recommandations émises par le Ministère de la Santé en matière de désinfection, de distance sociale, de protection des employés et des clients et de proactivité dans la lutte contre la propagation du coronavirus.

Les opérations de guichet, notamment, seront priorisées pour assurer toute la liquidité requise en cette fin de mois pour aussi bien la clientèle des particuliers, des professionnels que celles des entreprises. Les structures de siège seront relativement allégées pour appliquer les règles de confinement préconisées avec néanmoins un engagement que toutes les fonctionnalités requises seront assurées (service étranger, caisse, compensation, paiements,monétique).

Le secteur bancaire s’est engagé également à mettre en pratique immédiatement les décisions prises par le Gouvernement et l’Autorité monétaire en matière de report d’échéances et de déduction des frais et commissions liés aux paiements digitaux.

Le secteur bancaire et financier s’inscrit, naturellement parmi les tous premiers défenseurs de l’économie nationale et de sa clientèle des particuliers, professionnels et des entreprises.