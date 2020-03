Face à la crise sanitaire liée au Covid-19, la BIAT informe ses clients et l’ensemble de ses partenaires de la mise en œuvre d’un dispositif qui assure la stabilité des activités et des transactions. En effet, toutes les agences de la BIAT sont maintenues ouvertes de 8h15 à 13h. Les services de support sont également opérationnels pour assurer la continuité des opérations.

La BIAT dispose d’un plan de continuité d’activité conforme aux standards internationaux qu’elle actionne en cas de sinistre et qui assure la continuité des opérations et des transactions, l’atténuation des risques, la protection des collaborateurs et plus globalement le maintien de la confiance des clients dans un marché financier stable. Ce plan permet à la BIAT de répondre efficacement aux besoins de ses clients avec confiance et sérénité.

Consciente de son rôle dans l’accompagnement des clients et dans le soutien à l’économie nationale, la BIAT ne lésine pas sur les moyens pour une gestion optimale de la situation.

