“Le ministère de la Femme, de la famille, de l’enfance et des seniors est actuellement en train de mettre en place des numéros verts à la disposition des familles pour assurer leur prise en charge psychologique” a annoncé, dimanche, la ministre Asma Shiri Laâbidi.

Cette initiative a été lancée conjointement avec le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), bureau de Tunis, et les opérateurs des services téléphoniques, a-t-elle précisé, dans une déclaration à l’agence TAP.

Laâbidi a expliqué que ces numéros verts ont pour but “de réduire la pression psychologique liée à la propagation du Coronavirus”, soulignant que cette initiative se poursuivra uniquement pendant la période de confinement total.

La ministre a, sur un autre plan, indiqué que dans un souci de fournir davantage d’aides aux familles à faibles revenus, son département oeuvre, en coordination avec les différentes structures régionales, à collecter les aides et à les remettre aux parties qui se chargeront de leur distribution, telles que le ministère des Affaires sociales et l’Union tunisienne de solidarité sociale.

“Une série de mesures a été prise, notamment au profit des personnes âgées, des femmes victimes de violences et des enfants, a-t-elle encore précisé.

Il s’agit de la fermeture des crèches, des jardins d’enfants et des clubs pour enfants et le lancement d’opérations d’inspection et de contrôle sur le terrain par les commissariats régionaux de la femme, avec l’aide et le soutien des délégués et des gouverneurs.

“Nombre de ces établissements n’ont, cependant, pas respecté la décision de la suspension des activités”, a-t-elle regretté, précisant ques des décisions immédiates de fermeture ont été prises.

La ministre a, dans ce contexte, indiqué que les enfants sans soutien de famille résident dans les centres d’accueil publics ont été rassemblés dans un même centre dans la perspective de les protéger contre la propagation du coronavirus.

S’agissant des seniors, la ministre a annoncé la suspension de toutes les activités de la séance matinale dans les centres de personnes âgés relevant du secteur public et privée ainsi que l’interdiction des visites, outre des mesures relatives au nettoyage et la désinfection de ces centres.