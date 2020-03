En cette première journée du début du confinement sanitaire total en Tunisie, le ministère des Affaires Culturelles a annoncé dimanche, la création d’une structure d’aide aux divers professionnels du secteur culturel et artistique baptisée “Fonds Relance Culture” (FRC).

Le lancement de cette nouvelle structure à dotation mixte entre le secteur privé et le secteur public, intervient suite au discours du Chef du Gouvernement, Elyes Fakhfekh, samedi soir.

Plusieurs décisions ont été annoncées la veille en vue de mettre en place des mécanismes de soutien pour les divers secteurs touchés par la crise sanitaire du nouveau Coronavirus, dont les détails sont à communiquer par chaque ministère concerné.

Dans un communiqué rendu public ce matin, le ministère des Affaires Culturelles évoque des décisions visant à soutenir l’ensemble des secteurs durement touchés à la suite des mesures de prévention strictes mises en œuvre au niveau national pour endiguer la propagation du COVID-19.

S’agissant du secteur culturel, la création du Fonds Relance Culture constitue “une première mesure qui vise à accompagner les opérateurs et espaces culturels, publics et privés, fortement déstabilisés par cette crise globale “, indique la même source.

Le ministère souligne que “la création de ce Fonds Relance Culture est à replacer dans une action ministérielle à plus long terme”. La même source souligne que ce fonds est créé à l’initiative de la ministre des Affaires Culturelles, Chiraz Latiri partant de sa volonté ” d’apporter une réponse concertée et concrète à cette crise”. Par la même, la ministre salue “les efforts consentis par les acteurs culturels pour combattre au mieux la pandémie du COVID-19”.

Le ministère précise que les modalités de fonctionnement de ce Fonds ainsi que les critères d’éligibilité et d’attribution seront annoncés très prochainement. La décision sera prise sur la base d’une évaluation interne de l’impact économique de la fermeture des espaces culturels, de l’annulation et du report des activités culturelles dues au COVID-19.

Le FRC devra centraliser les contributions financières des organismes et individus soucieux de participer activement à la relance du secteur créatif ainsi qu’au développement de la richesse de la vie culturelle tunisienne, pendant cette période de crise et au-delà.

Parmi ses objectifs immédiats, ce Fonds devra aider à assurer la stabilité sociale et économique des divers acteurs culturels, de manière exceptionnelle durant cette crise. Il les aidera également à maintenir leur vitalité culturelle et économique et ainsi faire face aux difficultés engendrées par l’annulation des diverses performances et manifestations culturelles, anticipant ainsi les éventuels dommages financiers et sociaux.

Le but du FRC est de fournir des bases solides pour le développement du secteur culturel en réunissant une partie des ressources financières nécessaires pour accompagner de manière structurante les projets et les entreprises culturelles et créatives en Tunisie.

Dans cette situation de crise, une attention particulière sera donc portée sur la transformation digitale, qui aujourd’hui est l’une des alternatives viables permettant d’assurer la continuité et la vitalité de l’offre culturelle en situation de crise et qui participe activement à la circulation du produit culturel tunisien dans le pays et à l’international.

Ce fonds visera également à financer et accompagner le développement de services culturels et artistiques en ligne et la numérisation des processus de production et de distribution.

Plus de 700 activités ou festivals ont été annulées ou reportées, en plus de l’arrêt des activités habituelles des différents opérateurs culturels, sur le territoire national depuis le début de cette crise. Cette situation touche l’ensemble des disciplines artistiques et plonge une partie des professionnels de la culture dans une grande précarité.