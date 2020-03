Les entreprises codévelopperont BNT162, le vaccin candidat à base d’ARNm de BioNTech pour prévenir l’infection au COVID-19

La collaboration vise à accélérer le développement mondial du BNT162, en tirant parti de l’expertise et des ressources des deux entreprises

Cette collaboration s’appuie sur l’accord de collaboration de 2018 pour le développement d’un vaccin antigrippal à base d’ARNm

Le géant pharmaceutique Pfizer, en collaboration avec l’entreprise BioNTech, travaillera au codéveloppement et à la distribution d’un vaccin potentiel contre le nouveau coronavirus, à base d’Acide ribonucléique messager (ARNm) afin de prévenir l’infection au COVID-19.

La collaboration vise à accélérer le développement du premier programme de vaccin potentiel contre le COVID-19, à base d’ARNm de BioNTech, le BNT162, qui devrait entrer dans les tests cliniques d’ici la fin avril 2020.

« Nous sommes fiers que notre relation continue et fructueuse avec BioNTech, donne à nos entreprises la résilience nécessaire pour mobiliser nos ressources collectives avec une rapidité extraordinaire face à ce défi mondial », a déclaré Mikael Dolsten, directeur scientifique de Pfizer et président de la Recherche et Développement pour l’entreprise.

« Il s’agit d’une pandémie mondiale, qui nécessite un effort mondial. En joignant nos forces avec notre partenaire Pfizer, nous pensons que nous pouvons accélérer nos efforts pour apporter un vaccin contre le COVID-19 aux personnes du monde entier, qui en ont besoin », a déclaré Ugur Sahin, fondateur et PDG de BioNTech.

Les deux compagnies prévoient d’utiliser plusieurs sites de recherche et développement leur appartenant, dont ceux des États-Unis et de l’Allemagne, pour héberger les activités prévues par l’accord de collaboration établi.

Le 13 mars 2020, Pfizer a publié un plan en cinq points appelant l’industrie bio-pharmaceutique à se joindre à l’entreprise pour s’engager dans une collaboration sans précédent pour lutter contre le COVID-19.

À propos de Pfizer : Ensemble, œuvrons pour un monde en meilleure santé®

Chez Pfizer, nous mobilisons toutes nos ressources pour améliorer la santé et le bien-être à chaque étape de la vie. Nous recherchons la qualité, la sécurité et l’excellence dans la découverte, le développement et la production de nos médicaments en santé humaine. Notre portefeuille mondial diversifié comporte des molécules de synthèse ou issues des biotechnologies, des vaccins mais aussi des produits d’automédication mondialement connus.

Chaque jour, Pfizer travaille pour faire progresser le bien-être, la prévention et les traitements pour combattre les maladies graves de notre époque. Conscients de notre responsabilité en tant que leader mondial de l’industrie biopharmaceutique, nous collaborons également avec les professionnels de santé, les autorités et les communautés locales pour soutenir et étendre l’accès à des soins de qualité à travers le monde. Depuis près de 150 ans, Pfizer fait la différence pour tous ceux qui comptent sur nous. Nous publions régulièrement des informations qui peuvent être importantes pour les investisseurs sur notre site Web www.Pfizer.com. Pour en savoir plus, visitez-nous sur www.Pfizer.com et suivez-nous sur Twitter @Pfizer et @Pfizer News, LinkedIn, YouTube et Facebook.

Avis de divulgation :

Les informations contenues dans ce communiqué sont datées du 17 mars 2020. Pfizer n’assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué à la suite de nouvelles informations ou d’événements ou développements futurs.

Ce communiqué contient des informations prospectives concernant les efforts déployés par Pfizer dans la lutte contre le COVID-19, le vaccin potentiel ARNm COVID-19 de BioNTech, BNT162, une lettre d’intention concernant le co-développement et la co-commercialisation (hors Chine) par Pfizer et BioNTech de BNT162 et un accord de transfert de matériel et de collaboration, y compris leurs avantages potentiels et le calendrier prévu d’un essai de phase 1, qui comporte des risques et des incertitudes substantiels qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations. Ces risques et incertitudes incluent, entre autres, si et quand un accord définitif sera conclu pour le co-développement et la co-commercialisation par Pfizer et BioNTech de BNT162; les incertitudes inhérentes à la recherche et au développement, y compris les incertitudes concernant les résultats des analyses et la capacité à respecter les critères cliniques attendus, les dates anticipées de début et/ou de fin de nos essais cliniques, de soumissions réglementaires, d’approbation réglementaire et/ou de lancement, ainsi que la possibilité de résultats précliniques et cliniques défavorables; le fait que les données cliniques sont susceptibles de faire l’objet d’interprétations et d’évaluations différentes de la part des autorités réglementaires ; le fait que les autorités réglementaires peuvent ne pas être satisfaites de la conception de nos essais cliniques et des résultats obtenus ; le fait que des demandes d’autorisation peuvent être déposées dans une juridiction donnée pour tout composé antiviral potentiel ainsi que le moment auquel ces demandes seront déposées, ce qui dépendra de nombreux facteurs, y compris la détermination d’un rapport bénéfices/risques connus favorable ou défavorable et la détermination de l’efficacité du produit; les décisions prises par les autorités réglementaires concernant l’étiquetage, les processus de fabrication, la sécurité et/ou d’autres points susceptibles d’affecter la disponibilité ou le potentiel commercial de tels produits; nos capacités de fabrication; et les développements concurrentiels.

Une description plus détaillée de ces risques et incertitudes figure dans le formulaire 10-K du rapport annuel de Pfizer pour l’exercice clos au 31 décembre 2019 et dans le formulaire 10-Q des rapports ultérieurs, notamment dans les sections intitulées « Risk Factors » et « Forward-Looking Information That May Affect Future Results », ainsi que dans le formulaire 8-K des rapports ultérieurs, tous ces formulaires étant déposés auprès de la Securities and Exchange Commission et disponibles sur les sites Internet www.sec.gov et www.pfizer.com.

À propos de BioNTech :

Chef de file de l’immunothérapie doté de capacités allant de la recherche fondamentale à la mise sur le marché, BioNTech AG est spécialisée dans le développement de traitements personnalisés, bien tolérés et puissants contre le cancer et d’autres maladies. Fondé par des cliniciens et des scientifiques, le groupe développe des technologies innovantes allant de médicaments personnalisés faisant appel à la technique de l’ARNm jusqu’à des produits innovants fondés sur les récepteurs des cellules T/récepteurs antigéniques chimériques et des inhibiteurs de points de contrôle (checkpoint inhibitors ou anticorps immunomodulateurs). Fondée en 2008, BioNTech est une entreprise privée, avec pour actionnaires le MIG Fonds, Salvia, et le Strüngmann Family Office qui est le principal actionnaire.

Pour plus d’information, se reporter au site www.BioNTech.de.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des “énoncés prospectifs” de BioNTech au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces énoncés prospectifs peuvent inclure, mais sans s’y limiter, la capacité de BioNTech à développer et commercialiser un vaccin pour COVID-19, le vaccin potentiel ARNm COVID-19 de BioNTech, BNT162, une lettre d’intention concernant le co-développement et la co-commercialisation (hors Chine) par Pfizer et BionNTech de BNT162 et un accord de transfert de matériel et de collaboration, y compris leurs avantages potentiels et le calendrier prévu d’un essai de phase 1 du BNT162. Toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur les attentes et les croyances actuelles de BioNTech concernant des événements futurs, et sont soumis à un certain nombre de risques et d’incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de manière importante et défavorable de ceux énoncés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent, mais ne sont pas limités à: la concurrence pour créer un vaccin contre Covid-19 et les difficultés potentielles. Pour une discussion de ces risques et incertitudes, ainsi que d’autres, voir la section intitulée « Facteurs de risque » et « Rapport de gestion et analyse de la situation financière et des résultats d’exploitation» dans la déclaration d’enregistrement de BioNTech sur formulaire F-1 déposée auprès de la SEC le 9 septembre. 2019, tel que modifié, qui a été déposé auprès de la SEC et est disponible sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Toutes les informations contenues dans ce communiqué de presse sont à la date de la publication, et BioNTech n’assume aucune obligation de mettre à jour ces informations, sauf si la loi l’exige.