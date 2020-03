Les ministères de la santé et des affaires locales viennent de mettre en place une série de mesures pratiques visant à renforcer la prévention contre la COVID19 et ce, dans le cadre de l’application du plan national de prévention et de lutte contre les dangers de la contamination par le nouveau coronavirus.

D’après un communiqué conjoint, il s’agit de respecter les règles sanitaires dans les locaux ouverts au public en mettant à la disposition des travailleurs et des clients des quantités suffisantes de produits d’hygiène (savon, gel hydro alcoolique, papier…), en procédant au nettoyage régulier et à la désinfection des équipements, des portes, du parterre, des blocs sanitaires, des serrures des portes et autres par l’eau de javel.

Il s’agit également de fournir les verres, les cuillères et les plats à usage unique ou de nettoyer et de stériliser la vaisselle par l’eau de javel conformément aux dispositions sanitaires en vigueur outre l’interdiction du narguilé dans les espaces publics jusqu’à nouvel ordre et la l’interdiction aux clients de toucher certains produits vitaux comme le pain, fruits et autres.

Parmi les autres mesures, le communiqué indique l’importance de garantir la propreté des espaces publics en respectant les horaires de sortie des déchets et en évitant les lieux encombrés et les rassemblements outre le respect des consignes du ministère de la santé.

Le communiqué précise que tout contrevenant sera poursuivi par la loi.