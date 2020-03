L’Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des Etablissements Financiers (APBEF) a annoncé mardi, la création d’un fonds de solidarité du secteur médical et la mobilisation “déjà de près de 12 millions de dinars d’intentions”, a indiqué l’APTBEF dans un communiqué publié mardi à Tunis.

Ce fonds de solidarité du secteur médicale, dont le montant pourra “être encore augmenté”, vise à financer l’acquisition de biens et moyens de lutte contre l’épidémie de coronavirus.

L’Association apportera également, selon son communiqué, “un soutien aux entreprises et clients du secteur à travers toutes les voies leur permettant de dépasser cette phase cruciale”. Elle a annoncé en outre, “la non perception de frais sur les aides sociales accordées par l’Etat et géré à ce jour par les cartes prépayées de la poste.

L’Association, à travers ses adhérents, et en relation toujours avec la Fédération Professionnelle, mettra à la disposition de sa clientèle dans les agences bancaires “une caisse qui recueillera les pièces blanches et jaunes par lesquelles les clients pourront également contribuer”.

Elle a en outre, exhorté “l’ensemble de son personnel à contribuer à répandre auprès de son environnement les comportements et gestes justes afin de casser la chaîne de propagation du virus”.

L’Association a exprimé son adhésion à l’annonce faite par la Fédération Professionnelle relevant de l’Union Générale des Travailleurs Tunisiens par laquelle une contribution, d’au moins une journée de travail du personnel du secteur, est prévue.

La contribution du personnel du secteur a atteint près de 1,4 million de dinars lors des inondations de Nabeul “, a-t-elle rappelé, précisant que ces initiatives s’inscrivent dans le cadre de l’élan de solidarité qu’exige “la phase sanitaire que traverse” la Tunisie.