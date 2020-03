Le développement des relations de coopération militaire entre la Tunisie et l’Arabie Saoudite a été au centre d’un entretien, mardi, entre le ministre de la Défense, Imed Hazgui, et l’ambassadeur d’Arabie Saoudite à Tunis, Mohamed Ben Mahmoud El-Ali, au siège du département.

Selon un communiqué du ministère de la Défense nationale, les deux parties ont passé en revue les relations de fraternité solides et historiques unissant les deux pays et la volonté commune de tout mettre en œuvre pour promouvoir la coopération militaire et la diversifier dans les domaines de la formation, de l’entraînement et des exercices communs.