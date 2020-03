L’Institut arabe des droits de l’homme (IADH) vient de lancer une initiative solidaire en collaboration avec l’association ” Ibsar ” de loisirs et cultures pour les non et malvoyants et l’association tunisienne des interprètes en langue des signes (ATILS) pour sensibiliser les personnes porteuses de handicap dans le monde arabe à la prévention contre la COVID 19, a indiqué Abdelbasset Ben Hassan, président de l’IADH.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Ben Hassan a souligné que cette initiative vise à fournir l’information exacte sur la pandémie de la COVID 19 et les moyens de s’en prémunir à travers des spots de sensibilisation.

D’après la même source, l’assistance des personnes aux besoins spécifiques dans cette conjoncture difficile est une priorité absolue pour les protéger contre la propagation de la maladie.

Ben Hassan a estimé que les autorités, les organisations de la société civile et les médias sont appelés à fournir une information exacte et précise aux personnes porteuses de handicap pour prévenir la propagation de la COVID 19.