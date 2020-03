Deux prix nationaux ont été attribués à l’occasion de la journée nationale de l’artisanat et de l’habit traditionnel, à Aziza Slaoui, artisane spécialisée en tapisserie (tapis) et Achref Ben Ahmed artisan spécialisé en tissage de soie, selon un communiqué publié lundi, par l’Office national de l’artisanat (ONA).

L’attribution des deux prix aux deux artisans originaires des gouvernorats de Kairouan et de Mahdia, a eu lieu en absence de toute festivité, mais en présence du ministre du Tourisme et de l’artisanat Mohamed Ali Toumi, du directeur général de l’ONA, Fawzi Ben Hlima et du président de la Fédération nationale de l’artisanat Salah Amamou.

Les deux lauréats Slaoui et Ben Ahmed ont obtenu respectivement, le prix national pour la promotion de l’artisanat et des métiers d’art au titre de l’année 2019 et le prix national des jeunes promoteurs actifs dans ce domaine 2019.