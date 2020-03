Une cellule de crise sera créée au sein du ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire afin de suivre l’application des mesures préventives dans le cadre du plan national de lutte contre le coronavirus.

Lors d’une séance de travail tenue lundi, au siège du ministère, le ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire Moncef Sliti, a souligné que les principales mesures décidées dans ce sens consistent à assurer la disponibilité des désinfectants, des masques et des gants de protection au profit des agents dans les différentes administrations relevant du ministère, à réduire le nombre des réunions et des visites de terrain et à intensifier les campagnes de sensibilisation.

Parmi les mesures décidées figurent aussi, l’assouplissement des horaires de travail, l’intensification des opérations de désinfection des bacs, la réduction du nombre des traversées, la désinfection des espaces de péage, la réduction des voies de péage cash et la promotion du télépéage.

Toutes les mesures préventives nécessaires seront également prises dans les stations d’escale au niveau des autoroutes.

En outre, les entreprises chargées de la réalisation des autoroutes sont appelées à mettre à la disposition de leurs agents et des équipes chargées du suivi des projets tous les moyens de prévention.

Le ministre a, par ailleurs, fait savoir que la visite prévue pour mercredi 18 mars 2020, au gouvernorat de Sfax a été reportée.