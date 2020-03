La compagnie aérienne “Tunisair” a annoncé, samedi, la suspension partielle de ses vols vers les différentes destinations concernées par la décision annoncée, vendredi, par le chef du gouvernement Ilyes Fakhfakh de fermer l’espace aérien national, en vue de se prévenir contre le coronavirus (COVID-19) et de lutter contre sa propagation.

Une annulation de tous les vols à partir et vers l’Italie a été décidée, tout en maintenant trois vols hebdomadaires Tunis/Paris/Tunis, pour les journées de mardi, jeudi et dimanche.

En outre, un seul vol hebdomadaire a été programmé sur la ligne aérienne Tunis/Francfort/Tunis (Allemagne) (chaque jeudi), annonce Tunisair dans un communiqué publié samedi.

Il a été, également, décidé de maintenir un seul vol chaque 15 jours (le dimanche), Tunis/Madrid /Tunis (Espagne), en plus d’un seul voyage par semaine (dimanche) Tunis/Londres/Tunis.

S’agissant des vols à destination de l’Egypte, il a été décidé de maintenir un seul vol chaque 15 jours (Samedi) Tunis/ le Caire/Tunis).

Ces mesures entrent en vigueur, à partir de samedi 14 mars 2020 à 23h59, jusqu’au samedi 4 avril 2020 à 23 h 59, précise la même source.

La compagnie nationale souligne, également, que les voyageurs peuvent reporter leur voyage, changer de destination ou annuler leurs réservations moyennant la remise d’un avoir non remboursable et valable un an.

Pour obtenir plus d’informations, Tunisair appelle ses clients à contacter ses points de vente ou les agences de voyages à travers le site web de la société ou le centre d’appel sur les numéros suivants.

De la Tunisie : 81 10 77 77

De la Tunisie et à l’étranger : 00216 70 101 300

0021670103700