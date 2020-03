La direction du festival “Jazz à Carthage” a annoncé, samedi dans un communiqué, le report de l’épisode 15 du festival, qui devait se dérouler du 2 au 11 avril 2020, mais sans préciser les nouvelles dates pour sa tenue .

Le comité rassure son public et annonce qu’il “mettra à la disposition des détenteurs de billets une page sur le site du festival, pour les demandes de remboursement ou de conversion. Cette décision intervient suite aux annonces faites par le ministère de la Santé et de la Commune de la Marsa et les mesures prises le 13 mars courant, par le Chef du Gouvernement, en lien avec l’épidémie du Covid-19, interdisant entre autres, la tenue de tous les événements et rassemblements de plus de 100 personnes, indique la même source.

Jazz à Carthage se trouve “contraint de reporter son édition 2020”, après avoir “tout tenté, au prix de sacrifices et de grands efforts, pour maintenir cette édition qui s’annonçait exceptionnelle, malgré toutes les contraintes”.

Le comité d’organisation du festival souligne qu’ “à ce stade très avancé et avec les

frais élevés préalablement engagés, Jazz à Carthage va subir les conséquences

financières implacables de cette décision, ce qui fragilise gravement, le festival et menace

sérieusement sa pérennité.”