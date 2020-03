Le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Tabboubi a annoncé samedi à Kerkennah le report de tous les mouvements de protestation, grèves, conférences et meetings et ce, compte tenu de la conjoncture difficile que traverse le pays et qui exige, selon lui, la solidarité et l’union nationale.

Dans son allocution prononcée à la commémoration du 21ème anniversaire du décès du leader national syndicaliste Habib Achour, Tabboubi a appelé tous les Tunisiens à être solidaires et vigilants jusqu’à l’endiguement de la pandémie du COVID 19 (coronavirus) dont 16 Tunisiens en sont actuellement contaminés.

Dans ce contexte, il a rappelé le rôle national qu’a joué l’organisation syndicale dans toutes les circonstances difficiles signalant que l’UGTT a été toujours au service de l’intérêt national.

Il a aussi loué les efforts du corps médical et paramédical qui est placé en première ligne pour garantir la santé et la sécurité des Tunisiens.

La famille du défunt Habib Achour, des membres du bureau exécutif, de l’union régionale du travail à Sfax, des membres de la commission administrative nationale et des cadres syndicaux ont assisté à la commémoration du 21ème anniversaire du décès du leader syndicaliste Habib Achour.