La Tunisie a décidé de fermer ses frontières maritimes à partir de vendredi soir et de suspendre les prières collectives, y compris la prière du vendredi, jusqu’au 4 avril prochain, a déclaré le Chef du gouvernement Elyes Fakhfakh qui s’est adressé ce soir au peuple tunisien.

Le gouvernement a également pris la décision d’annuler les liaisons aériennes vers l’Italie, en maintenant un seul vol quotidien avec la France et un vol hebdomadaire avec l’Espagne, la Grande Bretagne, l’Allemagne et l’Egypte.

Il a été décidé de fermer les cafés, les restaurants et les boites de nuit, à partir de 16h00 de l’après-midi, a annoncé le chef du gouvernement, à cette occasion.

Le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh a annoncé l’annulation de toutes les manifestations culturelles, les festivals, les séminaires et les rencontres scientifiques jusqu’au 4 avril prochain. Il a déclaré que tous les championnats nationaux et les manifestations sportives organisées à l’intérieur et à l’extérieur des enceintes sportives se dérouleront à huis clos.

Selon le chef du gouvernement, toutes les crèches, jardins d’enfants publics et privés, des écoles, collèges et lycées étrangers seront fermés jusqu’au 28 mars courant, soulignant que ces mesures ont été adoptées après concertation avec le Président de la République, Kais Said et le président de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP), Rached Ghannouchi ainsi qu’avec les organisations nationales.

Fakhfakh a affirmé que les mesures en question visent à lutter contre la propagation du Coronavirus, signalant que la Tunisie a atteint le stade 2 de l’épidémie. Dans ce contexte, il a précisé que la nature de ces mesures, se prêtent à un passage au stade 3 dans la lutte contre le virus et ce, dans l’objectif d’endiguer ses répercussions sur la santé des citoyens et sur les activités économiques.

Il a ajouté que le gouvernement compte sur la conscience des citoyens pour se conformer aux mesures préventives afin de se prémunir contre la contamination, relevant que les pays qui ont réussit à vaincre le virus, “n’auraient pas réussi à le faire sans la conscience des citoyens, garante du respect des consignes sanitaires et des règles de l’hygiène”.

Fakhfakh a dans ce sens recommandé de prêter une attention particulière aux personnes âgées et aux sujets souffrant de maladies chroniques, à travers le confinement à domicile, louant les sacrifices consentis par les cadres médicaux et les équipes sanitaires dans le cadre de la lutte contre le virus.

L’allocution de chef du gouvernement intervient en parallèle à l’annonce de trois nouveaux cas de contamination par le Coronavirus en Tunisie, portant le nombre total des personnes contaminées, à 16.

Liste des mesures :