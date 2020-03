Les membres du bureau exécutif de la Fédération nationale des services réunis, jeudi à l’UTICA, ont averti contre les impacts de la propagation du coronavirus (COVID-19), d’autant plus que son impact sur le secteur des services (personnes et PMEs) est devenu inquiétant sur la pérennité des milliers des emplois dans ce secteur.

La Fédération appelle ses membres à adhérer à la stratégie nationale de protection et de sécurité et à s’y engager avec rigueur et vigilance totale, selon un communiqué publié, jeudi par l’UTICA.

Le gouvernement est appelé à prendre des mesures plus strictes pour préserver les entreprises et mettre en place une stratégie pour aider les PME à surmonter cette crise, sachant que le secteur des services est un pilier important en Tunisie aux plans économique et social.

La fédération appelle tous les membres des syndicats nationaux à l’UTICA à se prévenir contre cette crise en vue d’en sortir avec les moindres dégâts plausibles.