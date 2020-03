Les principaux dossiers liés au secteur agricole, dont notamment les difficultés rencontrées dans le secteur oléicole et les moyens susceptibles de commercialiser ces produits, ont été au centre d’un entretien tenu, mercredi, entre le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh et le président de l’Union Tunisienne, de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP), Abdelmajid Ezzar.

Cette rencontre a, également, permis de passer en revue les solutions à même de permettre le règlement des difficultés auxquelles est confronté le secteur de la céréaliculture, outre les exigences des secteurs de l’eau, des semences, du lait et des viandes, souligne la présidence du gouvernement sur sa page facebook.

Le président de l’Organisation agricole a appelé à la nécessité de poursuivre le dialogue national sur l’agriculture et de la pêche afin de concevoir une stratégie agricole claire dans ses objectifs, améliorer la production et la productivité à travers la valorisation des semences locales et moderniser l’infrastructure agricole.

Il a, également, mis l’accent sur l’importance des quatre accords de partenariat entre le gouvernement et l’UTAP (filières laitière, avicole, pêche et céréaliculture.

Pour rappel, le chef du gouvernement a tenu mercredi, ses premières réunions avec les présidents des organisations professionnelles nationales (UTICA et UTAP).