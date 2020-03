Le programme Tunisia JOBS de l’Agence Américaine de Développement International (USAID) a organisé mardi à Sousse, une cérémonie au cours de laquelle trois prix ont été décernés à des femmes leaders, occupant des postes clés dans les secteurs industriels et agricoles.

Ces prix ont été remis à Fethia Ghannem, fondatrice de la pépinière Ferdaws, Samia Ltaïef, directrice générale de l’entreprise Câblage International, et Besma Rezgui, directrice de l’usine Z Marine, pour leur contribution au développement économique et la création d’emplois dans la région.

Au cours de cette cérémonie, organisée à l’occasion de la journée internationale de la femme, Tunisia JOBS a réaffirmé son engagement en faveur de l’égalité des chances à l’emploi à travers la publication d’une charte comportant son programme tout en invitant tous ses partenaires à y adhérer.

Les représentants de la Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises (BFPME), la Caisse des Dépôts et Consignation (CDC), la Chambre du Commerce et d’Industrie du Centre -Est (CCICE) et la Startup AHMINI ont donné un aperçu du partenariat avec USAID Tunisia JOBS dans le domaine de la promotion de la femme.