Déjà présent en Algérie et au Maroc, le groupe Ginger, numéro un français de l’ingénierie des sols, prend pied en Tunisie en rachetant 30% du capital du leader tunisien de la reconnaissance géotechnique Hydrosol Fondations.

L’appétit vient en mangeant. Engagé depuis près de six ans dans une stratégie de croissance externe, qui l’a vu réaliser 9 acquisitions depuis 2013, Ginger, bureau d’études français spécialisé dans l’étude et l’analyse des sols, des matériaux et des structures, prend pied en Tunisie en rachetant les 30% du capital de la société Hydrosol Fondations que détenait l’Union Bancaire pour le Commerce et l’Industrie (UBCI).

Forte d’une expérience de près de trente ans, Hydrosol Fondations est considéré comme le leader en Tunisie dans le domaine de la reconnaissance géotechnique, des études de sols, des travaux de fondations spéciales et du renforcement des sols.

Installée à Tunis, cette entreprise dirigée par Slaheddine Haffoudhi (PDG) opère également en Algérie et en Côte d’Ivoire où elle compte deux filiales (Sol & Fondations et Hydrosol Afrique).

A propos de ce rapprochement, Philippe Margarit, président de Ginger, a déclaré que «nos valeurs communes de technique, de qualité et de proximité avec Hydrosol Fondations vont nous permettre d’accélérer notre développement sur toute l’Afrique».

De son côté Slaheddine Haffoudhi a rappelé que «Hydrosol Fondations connaît, depuis 5 ans, une forte croissance sur son cœur de métier», soulignant que «ce partenariat est important pour nous puisqu’il permettra de développer de nouvelles activités sur lesquelles Ginger est reconnu, comme l’environnement».

Avant Hydrosol Fondations, la dernière «conquête» date de deux mois à peine. En effet, le 4 décembre 2019, Ginger avait fait l’acquisition d’une filiale du groupe LHP, spécialisé dans l’analyse des contaminants dans l’environnement et l’agroalimentaire.

Baptisée LECES, celle-ci est un bureau d’études techniques et environnementales spécialisé dans la maîtrise de l’impact et des risques liés à l’activité industrielle.

Le Groupe Ginger compte au total 1 800 collaborateurs –dont 1 100 ingénieurs- couvrant plus de 60 domaines d’expertise. Il dispose d’un réseau de 17 filiales spécialisées et de 80 agences. Ginger opère en France métropolitaine, en outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane Française, Polynésie, La Réunion, et Nouvelle Calédonie), en Europe (Royaume-Uni, Pologne et Allemagne), en Asie (Chine et Inde), et en Afrique subsaharienne (Côte d’Ivoire).

Ginger réalise 170 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel et plus de 30 000 études par an à travers le monde. Il s’est doté en 2019 d’un fonds de dotation afin de contribuer, selon le mot de son président, «à une société plus équitable et inclusive en aidant les moins chanceux à accéder à l’emploi».