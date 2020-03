L’Office National de l’artisanat a annoncé mercredi, dans un communiqué, le report de la 37ème édition du salon de la création artisanale, qui devait se tenir du 20 au 29 mars 2020, en tant que mesure de prévention, contre la propagation du Coronavirus (COVID-19).

Ce report intervient à la demande des artisans, pour préserver la santé de ces derniers ainsi que celle des visiteurs, et ce, en coordination avec la Fédération Nationale de l’Artisanat.

L’office a précisé que la célébration de la journée nationale de l’artisanat et de l’habit traditionnel sera maintenue, à la date du lundi 16 mars 2020. Les cérémonies organisées en hommage aux artisans et artisanes dans chaque région et au plan national se tiendront à cette date.