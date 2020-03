Le ministre des Affaires étrangères, Noureddine Erray, s’est entretenu, mardi, au siège du département, avec l’ambassadeur d’Italie à Tunis, Lorenzo Fanara.

L’entretien a porté sur les décisions et mesures de prévention prises par les gouvernements des deux pays pour lutter contre la prolifération du Covid-19, l’accent ayant été mis sur l’importance d’intensifier la coordination et la coopération entre les autorités tunisiennes et italiennes dans le cadre des relations de coopération privilégiées.

Selon un communiqué du département, le ministre a exprimé la solidarité de la Tunisie avec le peuple italien ami après la propagation du Coronavirus et sa confiance en la capacité du gouvernement italien à faire face à cette épidémie.

De son côté, l’ambassadeur italien a indiqué que les autorités de son pays comprennent les dernières décisions prises par la Tunisie pour protéger ses citoyens et ses touristes contre ce virus, soulignant la disposition de son pays à coopérer avec les autorités tunisiennes dans ce domaine.

“L’Italie se félicite des relations solides d’amitié et de coopération avec la Tunisie”, a-t-il affirmé, soulignant l’engagement de son pays à continuer d’appuyer les efforts de la Tunisie pour faire face aux défis économiques et sécuritaires.

L’entretien a été, aussi, l’occasion de passer en revue les différents aspects de la coopération entre les deux pays, tant au niveau bilatéral que dans le cadre de l’Union européenne.

Les prochaines échéances bilatérales, notamment la visite du ministre italien des Affaires étrangères en Tunisie, ainsi que les questions régionales et internationales d’intérêt commun ont été, également, à l’ordre du jour de l’entrevue.