La Banque Tunisienne de Solidarité (BTS Bank) a établi son programme de travail pour l’année 2020 en fonction de plusieurs thèmes et défis importants portant sur l’augmentation des financements de projets, la création de nouveaux postes d’emploi, l’amélioration des prestations de services et l’utilisation des nouvelles technologies.

Ce programme comporte le financement de 13.000 crédits moyennant un coût d’investissement avoisinant les 305 millions de dinars, qui devraient contribuer à la création d’environ 23.000 postes d’emploi.

Les financements programmés visent à augmenter la part des diplômés de l’enseignement supérieur à 50% de l’ensemble des financements ainsi que la poursuite de l’exécution de plusieurs programmes de financement en partenariat avec le ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi (Nouvelle génération), du ministère des Affaires de la Femme et de la Famille (Raïda) ainsi que celui de l’Agriculture, (systèmes agricoles et crédits saisonniers).

En outre, la Banque prévoit le lancement du programme de conversion de ses cellules régionales en agences bancaires assurant tous les services financiers et bancaires de base. La BTS Bank ambitionne à travers ce programme d’appuyer l’inclusion financière et de rapprocher davantage les services financiers de ses clients.

Quant au secteur des nouvelles technologies de la communication, la Banque se prépare à mettre en ligne une plateforme digitale permettant à ceux qui souhaitent obtenir des crédits de déposer leurs demandes, de saisir leurs données et de suivre à distance leurs dossiers.