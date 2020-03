Lors d’une visite effectuée, dimanche, à la région Borj Souk Khelidia (gouvernorat de Ben Arous), à l’occasion de la célébration de la journée mondiale de la femme, le Chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, a remis les notifications d’accords au profit de 9 projets féminins pour un coût d’investissement de 176 mille dinars dans le cadre du programme de l’impulsion de l’initiative économique féminine “RAIDA” (pionnière).

Ce programme cible des domaines différents qui répondent aux besoins du gouvernorat de Ben Arous, à l’instar de la création d’un centre de prévoyance des personnes âgées, une pépinière pour la pondaison et des projets avicoles spécialisés dans la vente des poulets grillés ainsi que d’autres projets comme des moulins à épices et la coupure et la sculpture des marbres.

Le chef du gouvernement a, à cette occasion, pris connaissance de l’état d’avancement du projet du groupement du développement agricole “Sawaid Mornag ” (Bras de Mornag) ainsi que le programme de l’impulsion de l’initiative économique féminine ” RAIDA “, relevant du ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfant et des Personnes Agées.

Il s’est ensuite enquis de certains produits créés par des femmes agricultrices adhérentes au groupement du développement agricole “Sawaid Mornag”.

Le gouvernorat de Ben Arous, occupe le premier rang à l’échelle nationale dans la production des vignobles avec une part de 55 % de la production nationale et les pêches avec une part de 33% de la production nationale, alors qu’il vient en deuxième position en matière de production d’agrumes avec une part de 10% et en troisième position en matière de production des œufs et des viandes blanches.