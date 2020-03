Le Réseau des femmes élues municipales a été lancé, dimanche, à Tunis, à l’initiative de la Fédération Nationale des Villes Tunisiennes (FNVT), en partenariat avec le Centre International de Développement pour la Gouvernance Locale Innovante, la Fédération canadienne des municipalités et la Coopération Allemande (GIZ).

Lancée à l’occasion de la Journée internationale des femmes, en présence de près de 200 femmes élues venant des différentes régions du pays et des représentants de la société civile et du gouvernement, ce réseau vise à renforcer le leadership féminin dans les processus de prise de décisions à l’échelle locale. Il a, également, pour objectif de développer l’environnement des femmes élues dans la pratique et la gestion des affaires locales, loin des tiraillements politiques.

Souad Abderrahim, présidente de la FNVT, a indiqué que malgré l’intégration de la parité verticale et horizontale dans la loi électorale relative aux municipalités, l’égalité homme-femme n’est pas réalisée en ce qui concerne la représentativité des maires (19,6%), sachant que le taux des femmes dans les conseils municipaux s’élève à 47%.

“Le Réseau des femmes élues municipales sera, d’une part, un espace propice aux échanges et à la coopération entre les femmes travaillant dans la gestion des affaires locales et permettra, d’autre part, à ces élues de faire face à la marginalisation de la femme dans le domaine de la gestion des affaires locales”, a-t-elle expliqué.

De son côté, le ministre des Affaires locales, Lotfi Zitoun, a estimé que la création de ce réseau composé de différentes sensibilités politiques et indépendantes, n’ayant aucune appartenance régionale, constitue un pas considérable pour autonomiser les femmes politiquement et économiquement.

Le lancement de ce réseau, a-t-il dit, est de nature à élargir le cercle de la défense des femmes membres des conseils municipaux et à permettre à ces dernières leur intégration dans les politiques centrales et locales.

Le comité directeur du Réseau des femmes élues municipales a été élu samedi 7 mars. Il est chargé de la gestion de la plateforme numérique et des activités annuelles du réseau. Il bénéficiera de sessions de formation et d’ateliers de travail afin de renforcer ses capacités dans le domaine.