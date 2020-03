Le tribunal international permanent d’arbitrage (TPI d’arbitrage) a exhorté la communauté internationale à soutenir le fonds tunisien de lutte contre le terrorisme.

Dans une déclaration rendue publique samedi, le TPI d’arbitrage a appelé également à l’internationalisation du fonds, appelant les forces nationales à resserrer les rangs, à faire prévaloir l’intérêt supérieur de la patrie et à rejeter toutes les formes de violences.

L’institution a salué, à cet effet, les efforts et la volonté des forces sécuritaires et militaires dans la lutte contre le terrorisme.

Le TPI d’arbitrage a rendu hommage au feu le lieutenant Taoufik Missaoui et a présenté ses condoléances à sa famille, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés de l’attentat suicide survenu vendredi aux Berges du Lac II.

Le TPI d’arbitrage est une institution d’arbitrage indépendante créée en juin 2019. Elle s’occupe du règlement des litiges conformément aux règles d’arbitrage et de réconciliation en vigueur à l’échelle internationale.

Le Tribunal est composé d’une instance d’arbitrage et juridique qui comptent des magistrats, des avocats et des experts en arbitrage et dans le domaine des affaires, de la finance, du droit et de l’administration des entreprises.