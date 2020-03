Depuis son lancement en octobre 2016, le Programme de promotion de l’entrepreneuriat féminin “RAIDA” a contribué à la création de plus de 4 400 projets féminins dans différents secteurs d’activités pour une enveloppe d’investissement de l’ordre de 37 millions de dinars.

C’est ce qui ressort de la réunion de travail organisée jeudi 5 mars 2020 entre la ministre de la Femme, Asma Sehiri Labidi, et le directeur général de la Banque tunisienne de solidarité (BTS), Mohamed Kaaniche.

L’objectif est de créer 8 000 projets à la fin de 2020 et augmenter le taux de participation de la femme à la vie active et à la création de projets innovants à travers la promotion de l’initiative privée féminine et le renforcement des capacités des femmes.

Destiné aux femmes qui désirent créer des petits ou moyens projets, le programme RAIDA est mis en œuvre en partenariat avec la BTS dans le cadre des efforts visant à réduire le taux de chômage chez les diplômés du supérieur.

Les bénéficiaires du programme profitent de l’accompagnement, de la formation et de l’assistance à la création du projet outre le financement à travers des crédits simples et le suivi.