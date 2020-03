Le lancement du “projet de valorisation et de promotion du Musée Habib Bourguiba Palais Skanès: La création d’une image de marque muséale” aura lieu le 20 mars prochain, annonce l’Institut National du Patrimoine (INP).

Une journée de sensibilisation est prévue pour le lancement de cet évènement organisé par le Conseil International des musées (ICOM) Tunisie relevant du Conseil international des musées (ICOM, The International Council of Museums). Elle coïncidera avec la célébration de la fête de l’indépendance de la Tunisie, le 20 mars 2020. La Tunisie fêtera cette année le 64e anniversaire de l’indépendance.

Le palais Skanes ou palais de marbre se trouve dans la ville de Monastir, ville natale du leader disparu Habib Bourguiba (3 août 1903- 06 avril 2000). Il constitue un lieu historique et symbolique qui perpétue la mémoire de Bourguiba qui fût le premier président de la république tunisienne (1957-1987).

Ce palais dont la construction date de 1962 fût la résidente d’été de Bourguiba. Avec la chute du régime bourguibien, le musée, a longtemps été laissé à l’abandon avant de connaître des travaux de restauration et être transformé en 2013 en un musée, ouvert au public, où sont exposés les faits personnels de Bourguiba.

Ce projet qui bénéficie du soutien des organismes et institutions culturelles, scientifiques et la société civile dans la région verra l’installation d’un prototype du Loud (le bac reliant l’île à la ville de Sfax) de l’Ile de Kerkennah dans le jardin du musée. Il sera mis en oeuvre par l’ICOM Tunisie en collaboration avec le ministère des Affaires Culturelles, l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (AMVPPC), l’Institut National du Patrimoine (INP), le gouvernorat de Monastir, les amicales des agents et fonctionnaires de l’INP, l’Association des Beaux-arts de Sousse, le club “Regards sur les paysages, la société et le développement durable” de l’Institut Supérieur Agronomique à Chott Mariem Sousse et la Galerie Gorgi.

Le projet de l’ICOM Tunisie s’inscrit dans la continuité des programmes de l’ICOM. L’organisation internationale des musées et des professionnels de musées est vouée à la recherche, à la conservation, à la pérennité et à la transmission à la société, du patrimoine naturel et culturel mondial, présent et futur, matériel et immatériel. Elle regroupe 44 686 membres dans 138 pays avec un total de 118 comités nationaux et 32 comités internationaux.

L’ICOM est une association de membres et une organisation non gouvernementale qui établit des normes professionnelles et éthiques pour les activités des musées. Elle est la seule organisation internationale dans le domaine des musées.