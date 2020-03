La Tunisie célèbre le 12 mars 202, la journée nationale de l’artisanat et de l’habits traditionnel. Cet évènement se poursuit jusqu’au 16 mars 2020, selon un communiqué publié jeudi par l’Office National de l’Artisanat (ONA).

Au programme des festivités, figurent des activités nationales et régionales et des cérémonies au cours desquelles un hommage régional sera rendu aux artisans talentueux, en vue de redonner aux différentes activités artisanales menacées de disparition, la place qu’elles méritent.

A l’échelle nationale (capitale de Tunis), un prix national pour la promotion de l’artisanat et des métiers d’art sera décerné le 16 mars 2020, à un artisan ou artisane en hommage à sa carrière professionnelle, ainsi que le prix national des jeunes promoteurs actifs dans ce domaine, pour rendre hommage à un jeunes talent qui a su concilier la compétence professionnelle et technique avec le savoir faire dans le domaine de la recherche et de l’innovation dans le domaine de l’artisanat.

Les fonctionnaires de l’Etat et les cadres seront invités le 16 mars à porter des habits traditionnels.

Parallèlement, une exposition sera organisée du 16 au 21 mars 2020, à la salle de l’information à Tunis pour faire connaitre certains modèles de l’habit traditionnel tunisien