Le réseau des femmes leaders africaines-Tunisie (AWLN) sera lancé le mois de juin prochain, à l’initiative de l’entité des nations unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, l’Union africaine et le réseau des femmes leaders africaine.

Le réseau des femmes leaders africaines -Tunisie, qui est le 7ème du genre après la création de 6 réseaux similaires dans d’autres pays africains (le Congo, les Seychelles et le Maroc) a pour objectif de renforcer la communication et l’échange des expériences réussies, entre les femmes leaders en Afrique, notamment dans les domaines du développement durable, la paix et la stabilité, conformément aux objectifs de l’Agenda 2030 des Nations unies et l’agenda 2063, selon les participants à une réunion du pré-lancement du réseau, organisée jeudi à Tunis, en présence de plus de 40 femmes leaders africaines actives dans divers domaines.

A cette occasion, la représentante d’ONU-Femmes Tunisie Begona Lasagabaster a indiqué qu’une stratégie sera élaborée prochainement pour définir les composantes de ce réseau, son programme et sa méthode de travail.

La député auprès du parlement de la république démocratique Bazaiba Eve Masudi,a souligné la nécessité d’exploiter la diversité et la richesse des expériences des femmes leaders africaines appartenant à ce réseau, en vue de consolider davantage le rôle des femmes dans les sociétés et de lutter contre la discrimination à l’égard des femmes.

L’ancienne député au parlement Tunisien Meherzia Laabidi, s’est félicitée de la création du réseau des femmes leaders africaines qui réunit des compétences féminines de haut niveau, aptes à jouer un rôle dans le développement de plusieurs secteurs en Tunisie.