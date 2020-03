Une ligne de crédit française d’une valeur de 30 millions d’euros (environ 94,5 millions de dinars), lancée au mois de janvier 2020 au profit des PME et PMI majoritairement tunisiennes, a été présentée mardi 3 mars à Tunis, lors d’une rencontre organisée par la Chambre tuniso-française de commerce et d’industrie et l’UTICA.

Cette ligne, qui servira pour le financement d’achat de biens et services d’origine française, facilitera l’investissement productif des PME/PMI tunisiennes tout en renforçant les liens avec les entreprises françaises.

Le chef du service économique régional à l’ambassade de France à Tunis, Franc Secula, a précisé que cette ligne de crédit comporte un prêt d’un montant de 24 millions d’euros (environ 75,6 MDT) et un don de 6 millions d’euros (soit 19 MDT), lequel est destiné à assurer l’accompagnement des PME tunisiennes (assistance, formation).

Secula a fait savoir que cette ligne de crédit, qui couvre tous les secteurs d’activité sans exception, prévoit un remboursement à un taux d’intérêt le plus faible dans le pays actuellement.

En fait, pour ceux qui rembourseront leur crédit en euros, le taux d’intérêt est fixé à 2,5%, l’an au maximum. Le remboursement se fera sur 15 ans avec une période de grâce de 10 ans, maximum. Pour ceux qui optent pour le paiement de leur crédit en dinars tunisiens, le taux d’intérêt sera de 6,5%, sur une période de 12 ans dont 5 ans de grâce, maximum.

Le vice-président de l’UTICA, Hichem Elloumi, a souligné à cette occasion que le lancement de cette ligne de crédit témoigne de la confiance de la France en la Tunisie et en les entreprises tunisiennes, soulignant que “la coopération bilatérale entre les deux pays dépasse aujourd’hui, le volet économique, vers un partenariat couvrant plusieurs axes, notamment culturel, éducatif…”.

De son côté, le président de la CTFCI, Foued Lakhoua, a rappelé que la France est le premier partenaire commercial de la Tunisie, son premier client et son deuxième fournisseur. C’est également, le premier pourvoyeur d’IDE en 2019 (plus de 34% des IDE, hors énergie). Le nombre de projets français réalisés en 2019 a atteint les 228, permettant la création de 5 401 emplois.

Pour rappel, le Protocole financier et l’avenant de ladite ligne de crédit ont été signés par les gouvernements français et tunisien, en janvier 2018.