Le Fonds mondial pour la nature Afrique du Nord (WWF NA) appelle les citoyens tunisiens à adhérer à l’effort d’interdiction de l’usage des sacs en plastique, qui entre en vigueur à partir du 1er mars 2020, en favorisant l’utilisation des sacs réutilisables en tissu.

Cette date est prévue dans le décret 32-2020 du 16 janvier 2020, relatif à l’interdiction de la distribution gratuite des sacs en plastique à usage unique, dont l’épaisseur est inférieure à quarante microns dans les espaces commerciaux publics et privés et les pharmacies.

“Bannir les sacs en plastique, c’est aussi l’occasion de revaloriser nos couffins et de promouvoir notre artisanat et notre patrimoine”, souligne le directeur de WWF NA, Faouzi Maamouri, appelant à “repenser les habitudes d’emballage des produits alimentaires, en optant pour les emballages respectueux de l’environnement”.

Il a aussi, invité les commerçants et les propriétaires de locaux commerciaux, les consommateurs ainsi que les producteurs à se conformer à cette nouvelle procédure, afin de contribuer à réduire les empreintes écologiques et de préserver l’environnement pour les générations actuelles et futures.

La Tunisie, 13ème producteur de produits plastiques dans la région méditerranée.

D’après le rapport ” Stoppons le torrent de plastique ” publié par WWF en juin 2019, près de 33 800 bouteilles en plastique sont jetées dans la méditerranée chaque minute. La Tunisie, 13ème producteur de produits plastiques dans la région Méditerranée, y contribue fortement.

Les activités côtières de la Tunisie sont également, à l’origine de 78% (6 700 tonnes) des intrants de plastique dans la mer, résultant des mauvaises pratiques de gestion des déchets urbains, du tourisme et des activités de loisirs, sachant que la côte tunisienne abrite 78% de la population tunisienne, 87% de l’activité industrielle et 80% de l’activité touristique.