Le chef du gouvernement désigné, Elyes Fakhfakh a fait savoir que sept grandes priorités économiques et sociales sont parmi les premières orientations de son gouvernement, couvrent plusieurs secteurs économiques et concernent toutes les catégories sociales, surtout que les Tunisiens attendent le début d’une relance économique.

Il a ajouté, dans le discours du gouvernement, prononcé, mercredi, à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), lors d’une séance plénière consacrée au vote de confiance au prochain gouvernement, que “son gouvernement combattra de toutes ses forces les spéculateurs et la contrebande notamment des produits subventionnés, en plus du contrôle strict des circuits de distribution”.

Fakhfakh a précisé que le gouvernement œuvrera, dans le même contexte, à garantir les droits économiques stipulés dans la constitution, au lieu de présenter des aides conjoncturelles.

Dans le cadre de la deuxième priorité économique de son gouvernement, il s’est engagé à apporter un appui urgent aux entreprises qui constituent le pilier de l’économie tunisienne et à soutenir les investisseurs et les exportateurs, à travers l’incitation, le soutien et la simplification des procédures administratives, affirmant que la Tunisie ne peut pas réaliser d’avancées avec un taux d’investissement de 18%.

Le chef du gouvernement désigné a, encore, souligné que la réponse du gouvernement à la corruption, dans le cadre de sa troisième priorité économique, sera claire, rapide, forte et dissuasive, assurant qu’il sera procédé à l’instauration d’une culture durable de l’intégrité et à la lutte contre toutes les sources de dilapidation des deniers publics.

Il a ajouté dans le même contexte: “Il n’y a pas de place pour le gaspillage de l’argent public, la fraude dans les marchés publics, le favoritisme et la corruption en Tunisie”.

Une fois le vote de confiance accordé, a-t-il dit, le gouvernement s’attellera à mobiliser les ressources financières nécessaires aussi bien auprès des marchés internationaux que des institutions financières internationales, soulignant, néanmoins son engagement à endiguer l’endettement non orienté vers l’investissement.” Cela constitue la 4ème priorité de notre gouvernement “, a-t-il insisté.

Pour ce qui est de la cinquième priorité économique, Elyes Fakhfakh a indiqué qu’elle concerne essentiellement la préservation du dinar tunisien et la lutte contre l’inflation importée, de manière à éviter les solutions monétaires ayant un impact négatif sur la croissance économique.

Il a fait observer que son équipe gouvernementale entamera la mise en place de mesures visant à réduire le déficit commercial et à protéger l’économie tunisienne dans le cadre des accords internationaux ratifiés par la Tunisie.

D’après Fakhfakh, le phosphate et le bassin minier seront la sixième priorité de ce gouvernement, ajoutant que les efforts seront déployés pour aboutir à une solution qui prend en considération les aspects liés à l’environnement, l’industrie et le développement.

S’agissant de la septième priorité, il a indiqué qu’elle sera accordée à des questions impactant fortement certaines catégories, notamment les travailleurs des chantiers et les enseignants suppléants.