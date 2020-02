La ministre de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Seniors, Néziha Labidi, a appelé vendredi à une vision arabe commune pour promouvoir les droits et les acquis de la femme afin de renforcer l’union des sociétés et des familles et garantir la stabilité dans la région.

Lors d’une réunion tenue au siège du département avec le membre du bureau des Nations unies pour le développement durable (UNOSD) et le président de l’Union internationale du développement durable (IUSD), Chérif Tahan, la ministre a passé en revue les principales phases historiques de l’expérience tunisienne en matière de consécration des droits des femmes depuis le mouvement réformateur au début du siècle dernier, passant par la publication du Code du statut personnel (CSP) en 1956 jusqu’à l’adoption de la constitution tunisienne de 2014.

Dans ce contexte, Labidi a rappelé les principaux efforts consentis dans les domaines législatif et institutionnel en vue de promouvoir les acquis de la femme qui lui ont valu une place de choix dans son environnement régional et international et lui ont permis d’être choisie pour abriter des manifestations internationales comme le sommet mondial de la famille prévu en mai 2020 et le congrès international de l’enfance sans châtiment corporel prévu en juin 2020.

De son côté, Chérif Tahan a évoqué les principaux axes d’interventions de l’IUSD notamment la mise en application de l’objectif de développement durable n°5 relatif à la garantie de l’égalité et de l’autonomisation des femmes et des filles louant l’expérience tunisienne avant-gardiste en matière de consécration des droits des femmes.

Tahan a, en outre, affirmé la disposition de son organisation à coopérer avec le ministère notamment dans le domaine de l’autonomisation des femmes à travers l’échange des expériences et le rapprochement des points de vue pour une participation effective de la femme dans le développement durable.