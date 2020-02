Le ministère des Affaires sociales vient de publier sur sa page officielle un guide pratique d’intervention sur le travail des enfants en Tunisie réalisé dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action national de lutte contre le travail des enfants (PAN-TN), et ce en concrétisation des recommandations du programme de partenariat avec l’organisation internationale du travail “Ensemble contre le travail des enfants en Tunisie” (PROTECTE).

L’objectif global du projet est d’apporter un appui au gouvernement tunisien et aux principales parties prenantes dans la mise en oeuvre du PAN-TN pour la lutte contre le travail des enfants en renforçant les capacités du ministère des affaires sociales et des organisations de travailleurs (UGTT) et d’employeurs (Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche.

Ce projet est pleinement en ligne avec les priorités fixées par le PAN-TN sur le travail des enfants, qui s’articulent autour des six priorités stratégiques, à savoir, le renforcement et l’harmonisation des cadres législatifs et institutionnels en matière de lutte contre le travail des enfants, l’amélioration des connaissances sur la situation du travail des enfants, la consolidation de la protection et de la prévention en matière de lutte contre le travail des enfants, le renforcement des capacités techniques et opérationnelles des acteurs concernés par la lutte contre le travail des enfants, la consolidation du rôle de l’éducation et de la formation professionnelle dans la lutte contre le travail des enfants ainsi que le renforcement de la sensibilisation et de la mobilisation sociale dans la lutte contre le travail des enfants.

Ainsi, le guide est un instrument juridique important qui regroupe les textes juridiques et les textes d’application dans un seul document afin de permettre aux différents intervenants d’avoir une vision claire lors de l’exercice de leurs missions en ayant des modèles de suivi du travail des enfants et permet également aux parties prenantes de coordonner leurs actions en vue d’assurer un meilleur suivi des enfants.