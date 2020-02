La ville de Menzel Témime abritera le 8 mars prochain la troisième édition des “Foulées du Cap-Bon” placée cette année sous le signe “courir pour la noble cause”, apprend-on auprès du président de l’Athlétique Club de Menzel Temime et président du comité d’organisation, Haythem Sahmime.

Un millier de participants de Tunisie, d’Algérie, du Maroc, de Libye, d’Italie, d’Espagne, de France, et d’autres pays, sont attendus pour prendre part à cette manifestation qui comprendra deux courses: le semi-marathon (21,1 km) et la course pour tous “El Dakhla” (7 km).

Selon le président du comité d’organisation, cette manifestation est organisée en partenariat avec le Rotary Ras Ettaieb et l’Athlétic club de Menzel Témime, et en collaboration avec les fédérations tunisiennes d’athlétisme et de sport pour tous. Elle revêt une dimension humanitaire noble qui consiste à conjuguer les efforts afin de fournir au service d’obstétrique de l’hôpital régional de Menzel Témime un appareil d’Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) pour le diagnostic des maladies et des malformations génétiques du fœtus.

Un programme d’animation est prévu en marge de cet évènement ainsi que des campagnes de sensibilisation organisées avec le Croissant Rouge Tunisien et la Jeune Chambre Internationale de Menzel Témime pour le dépistage de l’hypertension artérielle et du diabète, ajoute la même source.

Les inscriptions aux Foulées du Cap-Bon à Menzel Tmime sont ouvertes pour sauver des milliers d’enfants d’une mal formation à la naissance sur le lien suivant : https://fouleeducapbon.wixsite.com/semi-menzeltemime?fbclid=IwAR2q7-FmVHAvBEa8qfLAgKa1OotnqUmK7SHW1EYRuqkM4ik8JFo702UtxWc