La deuxième édition du Salon SMART Industrie a démarré, mercredi 19 février 2020 à Tunis, sous le slogan “l’industrie 4.0 en Tunisie, une transition en route”.

Organisée par l’APII en collaboration avec les ministères de l’Industrie, des petites et moyennes entreprises, des Technologies de la communication et de l’Economie numérique, cette manifestation vise à faire connaître le concept de l’industrie intelligente (la quatrième révolution ou industrie 4.0) et à inciter les entreprises industrielles et les opérateurs économiques en général à mettre à profit les opportunités que cette nouvelle révolution industrielle offre.

Prennent part à cette nouvelle édition qui se tient, jusqu’au 20 février courant, 19 exposants de sociétés industrielles spécialisées dans l’industrie 4.0 pour présenter les réalisations des entreprises tunisiennes dans le domaine de l’industrie intelligente ainsi que des solutions technologiques dans ce domaine.

Le directeur général de l’APII, Omar Bouzouada, a expliqué aux média, en marge du Salon organisé avec le concours de la GIZ, que l’exécution du programme visant à sensibiliser 1 000 sociétés à l’importance d’adhérer à la quatrième révolution industrielle a démarré depuis un an, en plus des stages au profit de 500 cadres en matière de nouvelles technologies et du soutien apporté à 100 entreprises dans leur transition vers l’industrie 4.0, à travers la création de deux centres pour les compétences à Sousse et Sfax, dans une première étape.

L’organisation d’un hackathon par l’APII en collaboration avec le programme “Innove” financé par l’Union européenne caractérise cette nouvelle édition de SMART industrie. Ce concours ou challenge de l’industrie 4.0 a démarré,mardi, avec la participation de 22 équipes composées de 60 participants qui concourront pendant 48 heures pour trouver des solutions technologiques à des sujets et défis de la réalité de l’entreprise présentés par des industriels dans le domaine de l’industrie 4.0.

Trois prix seront décernés aux lauréats de cette compétition, lors de la séance de clôture de la manifestation. Les prix consistent en l’offre de l’opportunité de participer à un salon international, dont le thème est en rapport avec l’industrie 4.0.

L’APII prendra en charge, également, les frais de la constitution légale des sociétés et les frais d’enregistrement des brevets d’innovation, outre la participation gratuite, pendant un an aux manifestations économiques organisées par l’Agence, selon Bouzouada.

Le ministre de l’Industrie et des PME, Slim Feriani, a souligné, de son côté, que le gouvernement œuvre depuis des années, afin de mettre en place une industrie intelligente, en vue d’améliorer la compétitivité des entreprises, surtout que 90% des exportations tunisiennes parviennent des industries manufacturières.

Il a noté, aussi, que le choix unique, aujourd’hui, pour l’ensemble des sociétés, que ce soit dans le secteur public ou privé, n’est autre que l’intégration dans une industrie intelligente à la page de la nouvelle révolution industrielle.

Le ministre a rappelé, dans ce contexte, les principales réformes en la matière, notamment la mise en place de la stratégie Tunisie numérique 2020, la création du projet le réseau intelligent de l’électricité et du gaz, en plus des efforts déployés pour la transition vers un nouveau modèle de développement en harmonie avec la prochaine étape, à travers le démarrage de l’élaboration de la stratégie nationale de l’industrie et de l’innovation à l’horizon 2035 qui vise à formuler une nouvelle vision prospective ambitieuse du secteur.