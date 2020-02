Le Commissariat régional au développement agricole (CRDA) de Jendouba a lancé, lundi 17 février 2020, un plan exceptionnel d’économie d’eau d’irrigation, suite au déficit pluviométrique que connaît la région. Le plan vise à sauver les grandes cultures (céréales et fourrages) et les arbres fruitiers et à garantir le bon déroulement des cultures d’été.

Il prévoit, notamment, la maintenance des réseaux d’irrigation, le soutien des groupements d’intérêt hydraulique qui connaissent des difficultés financières et la sensibilisation des agriculteurs à l’économie d’eau, fait savoir Mohamed Aouadi, chef de division des eaux au CRDA.

Les besoins de la région de Jendouba en eau d’irrigation estimés à plus de 50 millions de m3, pour l’actuelle saison agricole, seront couverts en partie par le barrage Bouhertma (30 millions de m3), et le reste (environ 20 millions de m3) par les barrages de Barbara et Mellègue.

Le secteur agricole consomme, quotidiennement, l’équivalent de 40 000 m3 réservés à l’irrigation de 12 000 ha de blé et de 1 600 ha de betterave à sucre, fourrages, arbres fruitiers et autres.