Quelque 42 sociétés tunisiennes issues de diverses filières du secteur de l’industrie agroalimentaire participent, actuellement, au Salon international de l’agroalimentaire “Gulfood Dubaï” qui se tient du 16 au 20 février 2020 à Dubaï, aux Emirats arabes unis. C’est ce qu’on lit dans un communiqué du CEPEX publié dimanche 16 février.

Cette 13ème participation tunisienne est organisée par le CEPEX, en collaboration avec le Centre technique de l’emballage et du conditionnement (Packtec) et le bureau de la représentation commerciale tunisienne à Dubaï.

Le pavillon de la Tunisie, qui s’étale sur 380 m², se distingue cette année par la diversité de l’offre exposée et la montée en gamme des produits classiques exportés grâce aux efforts louables de valorisation de l’offre de certains exposants qui ont innové dans le packaging et le marketing produit, d’après le CEPEX.

Le CEPEX indique qu’une animation culinaire a été assurée au sein du pavillon tunisien et se poursuivra tout au long du déroulement du salon, faisant savoir que l’huile d’olive tunisienne a confirmé sa présence aux salons internationaux, notamment au Salon “Gulfood “.

A noter que le volume des échanges commerciaux entre la Tunisie et les Emirats arabes unis s’élevait, à fin novembre 2019, à 652 millions de dinars. Les principaux produits agroalimentaires tunisiens exportés sur ce marché sont l’huile d’olive, les dattes, les fruits et légumes, les produits de la pêche et les conserves alimentaires.