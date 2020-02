Une mission économique itinérante tunisienne sera organisée par le CEPEX, au Kenya à Mombasa, les 30 et 31 mars 2020, et en Ouganda à Kampala, les 2 et 3 avril 2020, en collaboration avec l’UTICA et la Chambre de commerce et d’industrie du centre.

L’objectif est d’explorer les opportunités d’affaires dans ces deux pays africains et rencontrer des top-acheteurs triés sur le volet.

Le programme comprend des rencontres B to B avec des acteurs clés des marchés kényan et ougandais et des visites institutionnelles et de prospection.

Les entreprises participantes à cette mission sont éligibles au soutien financier du Fonds de promotion des exportations (FOPRODEX).